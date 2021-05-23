برئاسة الخطيب..بعثة الأهلي تتجه إلى قطر أستعدادا لكأس السوبر الإفريقي

/632048/برئاسة-الخطيببعثة-الأهلي-تتجه-إلى-قطر-أستعدادا-لكأس-السوبر-الإفريقي

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي فندق الإقامة في مدينة بريتوريا منذ قليل في طريقها إلى مطار جوهانسبرج بجنوب إفريقيا لأخذ الطائرة الخاصة للسفر إلى العاصمة القطرية الدوحة لخوض مباراة نهضة بركان على كأس السوبر الإفريقي.

وقام طاقم العاملين بفندق الإقامة الخاص بالفريق بتوديع اللاعبين بالهتاف للأهلي. موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان ومن المقررر أن يلاقي النادي الأهلي مع نظيره نهضة بركان المغربي يوم الجمعة المقبل في كأس السوبر الإفريقي، وهو ما يعد تحديا جديدا للمارد الأحمر على المستوى القاري ، بعد حسم التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد التعادل بهدف لمثله في مباراة الإياب أمام صن داونز في بيريتوريا والتي أقيمت أمس في تمام الثالثة عصرا على ستاد لوكاس موريبي ، فيما كان الفريق قد حقق الفوز بهدفين دون رد في مباراة الذهاب بالقاهرة. وأعلن الدكتور أحمد ابو عبلة، رئيس الجهاز الطبي، أن المسحة الطبية التي أجراها اللاعبون أول أمس جائت سلبية وذلك قبل السفر إلى قطر، والذي يتخلله ترانزيت في مطار أسوان.

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