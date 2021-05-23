/632049/طلبي-إحاطة-لمشروعات-النواب-حول-مشاكل-المنطقة-الصناعية-بالقاهرة-الجديدة-اليوم

تستأنف اللجان النوعية لمجلس النواب أعمالها علي مدار الأسبوع الجاري، لمناقشة عدد من المقترحات وطلبات الاحاطة المقدمة من النواب، وتعقد لجنة القوي العاملة برئاسة النائب عادل عبد الفضيل اجتماعا اليوم الاحد، لنظر مشروع الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2021/2022، لقطاع التنمية الإدارية للجهاز المركزي للتنظيم والادارة ،وكذلك مديريات التنظيم والادارة بالمحافظات.

المشروعات الصغيره فيما تستأنف لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب أعمالها غدا الأحد برئاسة النائب محمد مرعي اجتماعا لمناقشة طلبي الإحاطة المقدمان من النائبة هاله أبو السعد، والنائب حامد جلال جهجه، بشأن المشاكل الموجودة في المنطقة الصناعية بالقاهرة الجديدة (مشروع الألف مصنع). اقرا ايضا:زراعه النواب تنظر مشروعي قانونين والطاقة تنظر ربط الموازنة لهيئات الطاقة والكهرباء..اليوم تكثف لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود من اجتماعاتها علي مدار الأسبوع الجاري وتعقد اللجنة غدا الأحد ٣ اجتماعات لمناقشة مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية المستدامة للعام المالي 2021/2022 بشأن الهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة (الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والمعهد القومي للجودة). والاجتماع الثاني للجنة يشمل مناقشة مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية المستدامة للعام المالي 2021/2022 بشأن الهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة (المجلس الوطني للاعتماد، ومصلحة الكيمياء). والاجتماع الاخير للجنة لمناقشة مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية المستدامة للعام المالي 2021/2022 بشأن الهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة (معهد التبين للدراسات المعدنية، ومصلحة الكفاية الإنتاجية

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