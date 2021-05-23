/632050/بالتوازي-مع-تهدئة-مصر-العالم-يناصر-الأقصي-بمظاهرات-دولية

مازالت المظاهرات المؤيدة والمساندة للقضية الفلسطينية، تجوب العالم، وذلك بالتزامن مع التوافق علي هدنة وقف اطلاق النار، بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، برعاية مصرية، وخرجت مُظاهرات عدة في العديد من دول العالم للتظاهر ضد العُدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في كُل من الضفة الغربية والقُدس المُحتلة وقطاع غزة، وأيضا تنديدا بالقصف المُتكرر لطائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين في قطاع غزة.

أبرز هذه المُظاهرات والمسيرات التضامُنية كان في دول أستراليا والمملكة المتحدة وألمانيا ونيوزيلندا والولايات المتحدة واليابان والأردن والمغرب.وكذلك تجمع الآلاف في باريس ومدن فرنسية أخرى في مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين.

وفي العاصمة الفرنسية باريس نظم المتظاهرون احتجاجا في ساحة الجمهورية وفقا لما أفادت به قناة "فرانس إنفو" الإخبارية ووسائل إعلام فرنسية أخرى. وكان دخل وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ يوم أول أمس الجمعة، واتفق الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" على هذا الأمر بوساطة مصرية بعد تبادل الهجمات بين الطرفين لمدة 11 يوما.

وكانت الشرطة هناك استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المشاركين في مظاهرة محظورة مؤيدة للفلسطينيين قبل أسبوع، كما اعتقلت وقتها العشرات.

وكذلك شهدت العديد من المدن الاسترالية مظاهرات حاشدة تضامنا مع الشعب الفلسطينى ورفضا للعدوان الإسرائيلى المتواصل.هذا وقد شارك الآلاف من المؤيدين للقضية الفلسطينية .

وكان استقبل محمود عباس رئيس دولة فلسطين، الوفد الأمني المصري، أمس السبت، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.

الإضطلاع على أوضاع الاراضي الفلسطينية

وتم الإضطلاع على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وجرى خلال اللقاء، بحث المستجدات المتعلقة بالتهدئة في قطاع غزة والقدس والضفة، وكذلك تنسيق الجهود الساعية لإعادة الإعمار في قطاع غزة، والموضوعات المتعلقة بترتيب البيت الداخلي الفلسطيني.

عباس يعرب عن شكره للرئيس السيسي

وأعرب عباس عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي، لما تبذله مصر الشقيقة من جهود لتهدئة الأوضاع وإعمار قطاع غزة، والعودة للمسار السياسي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن ارض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.

هذا ونقل الوفد تحيات رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، للرئيس وللشعب الفلسطيني.

وحضر اللقاء، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج.