/632052/لكبح-جماح-انتشاره-في-مصر-أول-تحرك-برلماني-بشأن-الفطر-الأسود

تطورات ومضاعفات بعد جائحة كورونا

واكدت عبد الحليم، خلال البيان الصادر لها، ان الساحة الطبية والوقائية العالمية تطورات وتحورات ومضاعفات متلاحقة سببها الإنتشار الكبير لجائحة وباء فيروس كورونا المستجد Covid-19، الذي بات يؤثر على العديد من أعضاء الجسم بشكل متزايد، حتى انتشر على أثره ما يسمى بـ الفطر الأسود .

عدوى الفطر الاسود

واشارت عضو مجلس النواب، إلى ان الفطر الأسود هو عدوى فطرية خطيرة نادرة تسببها مجموعة من القوالب تسمى الفطريات المخاطية المنتشرة في جميع أنحاء البيئة بين الغرف والأسطح الرطبة والتربة والنباتات والخضروات والفواكه المتعفنة، مشيرة إلى أنه يتم علاجه عبر العديد من الادوية ومنها : amphotericin B posaconazole isavuconazole

وطالبت البرلمانية الحكومة بتوضيح الإستراتيجية الوقائية التي تنتوي وزارة الصحة والسكان والجهات التنفيذية المعنية بالأمر تنفيذها في سبيل كبح جماح إنتشار ذلك المرض في مصر ؟ ، فضلا عن الكشف عن البرتوكولات العلاجية التي يتم إتباعها في علاج مرضى الفطر الأسود ، والمنشأت الصحية ومستشفيات عامة ووحدات صحية مخصصة ومجهزة لعلاج مصابي ذلك المرض بالإقليم المصري أم لا ؟