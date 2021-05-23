/632053/إيناس-عبدالحليم-تتقدم-بسؤال-بشأن-مواجهة-الفطر-الأسود
تقدمت النائبة ايناس عيد الحليم، عضو مجلس النواب، بســؤال للمستشار الجليل / حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بشأن الإستراتيجية الوقائية الإستباقية الخاصة بمواجهة مرض " الفطر الأسود ".
إيناس عبدالحليم: وباء كورونا بات يؤثر على العديد من أعضاء الجسم
واكدت عضو مجلس النواب، إيناس عبد الحليم، خلال البيان الصادر لها، ان الساحة الطبية والوقائية العالمية تطورات وتحورات ومضاعفات متلاحقة سببها الإنتشار الكبير لجائحة وباء فيروس كورونا المستجد Covid-19، الذي بات يؤثر على العديد من أعضاء الجسم بشكل متزايد، حتى انتشر على أثره ما يسمى بـ الفطر الأسود .
واشارت عضو مجلس النواب، إيناس عبدالحليم، إلى ان الفطر الأسود هو عدوى فطرية خطيرة نادرة تسببها مجموعة من القوالب تسمى الفطريات المخاطية المنتشرة في جميع أنحاء البيئة بين الغرف والأسطح الرطبة والتربة والنباتات والخضروات والفواكه المتعفنة، مشيرة إلى أنه يتم علاجه عبر العديد من الادوية ومنها : • amphotericin B • posaconazole • isavuconazole
وطالبت البرلمانية الحكومة بتوضيح الإستراتيجية الوقائية التي تنتوي وزارة الصحة والسكان والجهات التنفيذية المعنية بالأمر تنفيذها في سبيل كبح جماح إنتشار ذلك المرض في مصر ؟ ، فضلا عن الكشف عن البرتوكولات العلاجية التي يتم إتباعها في علاج مرضى الفطر الأسود ، والمنشأت الصحية ومستشفيات عامة ووحدات صحية مخصصة ومجهزة لعلاج مصابي ذلك المرض بالإقليم المصري أم لا ؟
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