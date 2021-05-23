/632054/اليوم-التشريعية-تناقش-موازنة-دار-الإفتاء

تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب المستشار إبراهيم الهنيدي اجتماعا اليوم، لمناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للسنة المالية 2021/2022، ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 وذلك فيما يخص ديوان عام وزارة العدل والهيئات والمصالح التابعة لها، والجهات والهيئات القضائية، ودار الإفتاء.

الخطة والموازنة

كما تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي اجتماعا اليوم، لاستكمال مناقشة موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول وكذلك مناقشة مشروع موازنة (وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة) والجهات التابعة لها من واقع مشروعات موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ذات الصلة وكذلك للسنة المالية 2021/2022.

لجنة القوي العاملة

وتعقد لجنة القوي العاملة برئاسة النائب عادل عبد الفضيل اجتماعا اليوم الاحد، لنظر مشروع الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2021/2022، لقطاع التنمية الإدارية للجهاز المركزي للتنظيم والادارة ،وكذلك مديريات التنظيم والادارة بالمحافظات.

لجنة المشروعات

وتستأنف لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب أعمالها غدا الأحد برئاسة النائب محمد مرعي اجتماعا لمناقشة طلبي الإحاطة المقدمان من النائبة هاله أبو السعد، والنائب حامد جلال جهجه، بشأن المشاكل الموجودة في المنطقة الصناعية بالقاهرة الجديدة (مشروع الألف مصنع).

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وتستأنف لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود من اجتماعاتها علي مدار الأسبوع الجاري، وتعقد اللجنة اليوم الأحد ٣ اجتماعات، لمناقشة مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية المستدامة للعام المالي 2021/2022 بشأن الهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة (الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والمعهد القومي للجودة).