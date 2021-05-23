/632055/طلاب-الثانوية-يؤدون-امتحان-مايو-التجريبى--والتعليم-تعلن-التحدي

يؤدي طلاب الثانوية العامة، اليوم الأحد الإمتحان الإسترشادى لشهر مايو، للتدريب على أسئلة الامتحانات، ومن جانبها طبقت المدارس الثانوية الإجراءات الاحترازية على طلاب الثانوية العامة، أثناء دخولهم لأداء الامتحان التجريبي لشهر مايو الجارى.

ويؤدى الطلاب اليوم الأحد 23 مايو امتحان مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة الثانية، والثلاثاء 25 مايو التاريخ والفيزياء وعلم النفس والاحياء والرياضيات البحتة والخميس 27 مايو الجغرافيا والكيمياء والفلسفة والرياضيات التطبيقية والجيولوجيا والعلوم البيئية.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بعض الملاحظات حول الامتحانات، قائلة: أن الامتحان التجريبي الثاني خاص بالطلاب الذين يمتلكون جهاز تابلت فقط وسيخوض معظم الطلاب الامتحان في المدارس الحكومية المجهزة بالخوادم المركزية وتوصيلات الفايبر أما طلاب المدارس الغير مجهزة أو المدارس الخاصة والقومية يخوضون الامتحان عبر شبكة الإنترنت في المدرسة (إن وجدت) أو عبر شريحة الإنترنت الموجودة في التابلت من لجان امتحان بالمدرسة.

وتابعت الوزارة: يعد الهدف من هذا الامتحان هو "ضبط الخوادم المركزية" من ناحية الوزارة "والتعرف على شكل وطبيعة الأسئلة" من ناحية الطلاب وليس اختبار الشبكات أو السحابة الإلكترونية ويعد هذا امتحان تجريبي بلا درجات وسوف تنشر الوزارة الأسئلة والإجابات الصحيحة بعد الامتحان لاستفادة كل الطلاب من التجربة.

وأكدت الوزارة أنه سيتم طرق تصحيح إلكترونية جديدة في عدد محدود جدًا من المدارس ثم نطبق هذه التجربة على كافة المدارس في الامتحان التجريبي الثالث إن شاء الله والذي سينعقد لطلاب التابلت في المدارس المجهزة فقط وسيكون ورقيا لطلاب المنازل في نفس التوقيت في منتصف يونيو القادم.