/632056/جولة-حسم-التأهل-لدوري-الأبطال-تشكيل-ليفربول-المتوقع-أمام-كريستال-بالاس

يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي نظيره كريستال بالاس اليوم في تمام التاسعة مساء وذلك ضمن منافسات الجولة الختامية للدوري الإنجليزي الممتاز هذا العام ,في مباراة يدخل فيها " الريدز" رافعين شعار الفوز فقط لحسم التأهل لدوري أبطال إفريقيا في النسخة المقبلة . ومن المفترض أن يلتقي الفريقان في الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من البريميرليج على ملعب الأنفيلد في تمام الخامسة مساء .

ويحتل فريق ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 66 نقطة وبنفس الرصيد بأتي خلفه ليستر سيتي في المركز الخامس بينما يحتل فريق كريستال بالاس المركز الثالث عشر في ترتيب البريمير ليج برصيد 44 نقطة.

ويأمل ليفربول تحقيق الفوز في مباراة الليلة ليحسم صراع التأهل لدوري أبطال أوروبا لصالحه وليحجز مقعد مؤهل له في النسخة المقبلة من البطولة ويتنافس ليفربول مع كل من تشيلسي صاحب المركز الثالث برصيد 67 نقطة وليستر سيتي صاحب المركز الخامس بنفس رصيد ليفربول من النقاط 66 نقطة على حسم الصراع حول تأهل فريقين منهم لدوري أبطال أوروبا في نسخته المقبلة .

تشكيل ليفربول المتوقع

ومن المتوقع أن يدخل كلوب المباراة بالتشكيل التالي : في حراسة المرمى: أليسون. في خط الدفاع: ريس ويليامز، فيليبس، أندي روبرتسون،ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: فينالدوم، فابينيو، تياجو ألكنتار خط الهجوم: محمد صلاح،روبيرتو فيرمينو، ساديو ماني.

نتيجة أخر مواجهة

يذكر أن ليفربول نجح في الفوز في مباراته الأخيره في الدوري الإنجليزي على مستضيفه نادي بيرنلي بثلاثيه نظيفة عن طريق فيرمينهو وفيليبس وتشامبيرلين في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد " مورف"