البابا تواضروس يرأس قداس تدشين كنيسة مارمرقس بالمعادى

جدة - نرمين السيد - يرأس البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، قداس تدشين كنيسة مارمرقس بالمعادى.



جدة - نرمين السيد - يرأس البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، قداس تدشين كنيسة مارمرقس بالمعادى. ويشارك فى القداس، الأنبا دانيال، أسقف المعادى وسكرتير المجمع المقدس، وعدد من أساقفة الكنيسة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

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