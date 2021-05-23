وزير التنمية: دور فاعل للمؤسسات الصحفية القومية فى مواجهة حرب الشائعات

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقاء شعراوى، اليوم الأحد، عبدالصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفى عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والكاتب الصحفى أحمد جلال رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، والكاتب الصحفى إياد أبو الحجاج رئيس مجلس إدارة مؤسسة "دار التحرير للطبع والنشر" وذلك بمقر الوزارة.

وأشار شعراوى إلى أهمية دور وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والمؤسسات القومية فى دعم الجهود التى تقوم بها الدولة فى مختلف الملفات وإطلاع المواطنين بها فى كل المحافظات وشرح القضايا وطرحها على الرأى العام.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس عبدالصادق الشوربجى عدداً من الملفات والتشابكات المالية بين المؤسسات الصحفية القومية والمحافظات فيما يخص ملف الإعلانات وتغيير النشاط لبعض الأراضى والأصول الثابتة التى تم تخصيصها من قبل المحافظات خلال السنوات الماضية بحق الانتفاع وتم سداد أقساط مالية لها ومنها أراض لإقامة مصايف للعاملين ومشروعات تعليمية.

وأكد أن المؤسسات الصحفية القومية تعتبر من بين الأعمدة المهمة للدولة المصرية والتى لا يمكن الاستغناء عنها وتسعى الهيئة للتكاتف للقيام بعملية إصلاحها وحل المشاكل والتحديات التى تواجهها والتى تراكمات عبر العقود الماضية وتأثرت خلال الشهور الماضية بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة إن خطوات عملية التطوير والإصلاح لتلك المؤسسات تسير وفقًا للخطط التى تم وضعها منذ توليه المسئولية للنهوض سريعًا بها وزيادة إيراداتها سواء بإقامة مشروعات مشتركة بين المؤسسات وبعضها أو استثمار الأصول الثابتة أو حل مشكلة الفوائد على الديون لدى بعض الهيئات والوزارات بالحكومة بما يساعد على قيام المؤسسات الصحفية القومية بدورها التنويرى والإعلامى للمواطنين والداعم للدولة المصرية.

وأضاف أن مصادر دخل المؤسسات القومية تأثرت بشدة خلال الشهور الماضية فيما يخص "الإعلانات" بسبب بعض المشاكل مع المحافظات فضلًا عن تداعيات فيروس كورونا على سوق الإعلان بصفة عامة، مشيدًا بالتعاون والدعم الذى يقدمه بعض المحافظين خلال الفترة الماضية لحل المشاكل مع المؤسسات الصحفية القومية.

من جانبه، قال وزير التنمية المحلية إن الحكومة تؤكد بصورة مستمرة على دعم ومساندة الدولة للمؤسسات الصحفية القومية للنهوض بها ومواجهة التحديات التى تواجهها وتحقيق الغرض من إنشائها وذلك فى إطار الإمكانيات المتاحة لدى الدولة.

وأكد أنه سيقوم بالتواصل مع المحافظين لمناقشة المشاكل التى تم عرضها خلال الاجتماع ووضع أفضل الحلول لها بصورة سريعة وتقريب وجهات النظر بين الجميع وحل المشاكل بعيداً عن اللجوء للقضاء، وذلك فى إطار دعم الدولة لكافة القطاعات التى تأثرت بتداعيات فيروس كورونا المستجد وضمان استمرار قيام المؤسسات الصحفية القومية بدورها الحيوى والمهم.

وخلال اللقاء، تحدث وزير التنمية المحلية حول عدد من الملفات والموضوعات التى تتابعها الوزارة وتهم المواطنين بالمحافظات وعلى رأسها بدء التطبيق التجريبى لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بـ27 مركزا ومدينة وذلك من أول شهر مايو الجارى ولمدة شهرين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء بضبط منظومة العمران وحوكمة منظومة تراخيص البناء بكافة المحافظات لوقف فوضى التراخيص.

وأشار شعراوى إلى أن تلك الاشتراطات الجديدة هى امتداد لأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ، حيث تسعى وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والوزارات المعنية بالحكومة لضبط منظومة العمران وحوكمة منظومة التراخيص للقضاء على البناء العشوائى ووقف فوضى التراخيص بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين وايجاد حياة بها متنفس للمواطنين وتنظيم الشكل العام.

وأوضح الوزير أنه يتم السماح باستئناف واستكمال أعمال البناء للرخص السارية التى تم وقفها بعد فحصها من قبل اللجنة المشكلة بكل محافظة برئاسة نائب المحافظ والتأكد من مطابقتها للاشتراطات والأكواد وصحيح القانون.

وأكد أن ملف مكافحة الفساد بالمحليات يحظى باهتمام كبير منذ توليه الوزارة والجميع لا يدخر جهداً فى مواجهة أى نوع من أنواع الفساد وعدم التهاون تجاه أى مخالفات بالإدارة المحلية.

وفى نهاية اللقاء، قدَّم رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ورؤساء مجالس إدارات الصحف القومية الشكر والتقدير لوزير التنمية المحلية على اهتمامه والاستماع للمشكلات والتحديات التى تواجه المؤسسات مع المحافظات والمساعدة فى حلها خلال الفترة المقبلة.