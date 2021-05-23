«النقل» تشرح جدوى تنفيذ شبكة القطارات الكهربائية: لم نهمل الشبكة القديمة

جدة - نرمين السيد - أصدرت وزارة النقل، اليوم بيانا إعلاميا بخصوص ما تناولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى بشأن الجدوى من تنفيذ شبكة القطارات الكهربائية فائقة السرعة فى مصر، وعدم تحديث شبكة السكك الحديدية القائمة حيث توضح وزارة النقل الآتى:





أولا: تقوم وزارة النقل المصرية بتنفيذ شبكة سكك حديدية جديدة تعمل بالجر الكهربائى للقطارات السريعة والإقليمية والبضائع مما يعنى أنها شبكة متنوعة لتقديم كافة خدمات النقل السككى والتى تناسب كافة طوائف المجتمع المصرى، حيث تم تصميم البنية الأساسية للشبكة بسرعة تصميمية 250 كم/ الساعة، وليس فائق سرعة والذى تصل سرعته التصميمية إلى 350 كم/ الساعة، حيث سيتم تشغيل القطارات على هذه الشبكة بسرعات 230 كم/ الساعة للقطارات السريعة وسرعات 160 كم/ الساعة للقطارات الإقليمية وسرعات 120 كم/ الساعة لقطارات البضائع.

ثانيا: هذه الشبكة سوف تقوم بخدمة كافة طوائف المجتمع المصرى وليس الأغنياء فقط، حيث سيتم نقل حجم كبير من البضائع من خلال استخدام هذه الشبكة بتعريفة أقل من وسائل النقل بالشاحنات، الأمر الذى سيؤدى إلى خفض تكلفة المنتج النهائى مما يعنى توفير المنتج بسعر منخفض للمواطن المصرى، كما سيتم تشغيل قطارات إقليمية بعدد أربعة أضعاف القطارات السريعة وبسعر تنافسى يماثل وسائل النقل الأخرى وجاذب للمواطن المصرى مع تخفيض زمن الرحلة إلى نصف الوقت تقريبا مع تقديم خدمة متميزة أثناء السفر، وفى إطار دعم التنمية الإقتصادية وتقديم خدمة سريعة ومتميزة لرجال الأعمال والمواطنين ذوى الدخل الأعلى سيتم تشغيل قطارات سريعة بأسعار أعلى من القطارات الإقليمية لتحقيق الجدوى الاقتصادية للمشروع خصوصا وأن هؤلاء المواطنين من رجال الأعمال هم شريحة من المجتمع ولهم حق أيضا مثل الفقراء، فهم من يقومون بتنفيذ المشروعات الاستثمارية سواء الصناعية أو الزراعية من المهندسين والمحاسبين والوظائف الأخرى واللذين يعملون فى هذه المشروعات والتى يعمل فيها أيضا المواطنين الأقل دخلا مما يعنى أنه عند توفير وسيلة مواصلات لرجال الأعمال والمستثمرين نضمن تحقيق تنمية على المستوى القومى وتوفير فرص عمل عديدة للمواطن المصرى محدود الدخل.

ثالثا: كما أن وزارة النقل لم تهمل الشبكة القديمة بل تقوم حاليا بتنفيذ أكبر مشروع فى تاريخها لتطوير السكة الحديد القديمة بميزانية تزيد عن 225 مليار جنيه تضم تطوير البنية الأساسية والأشارات والورش والوحدات المتحركة وأضافة خطوط جديدة وخصوصا لمناطق الضواحى والمراكز والقرى والربط مع دول الجوار وتأهيل وتدريب العنصر البشرى الحالى وانتقاء الجدد بمواصفات متميزة.

رابعا: تؤكد وزارة النقل على أنه تم اختيار خطوط الشبكة الجديدة بدقة شديد وبعناية فائقة فى ضوء خطة التنمية للدولة شمالا وجنوبا وشرقا وغربا وبما يخدم المناطق السكنية الحالية والمجتمعات العمرانية الجديدة ومناطق التنمية الزراعية والصناعية والسياحية والربط مع دول الجوار أيضا، وسيولة نقل البضائع بين مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك أو موانئ التصدير أو ربط موانئ التصدير على البحر الأحمر بالموانئ على البحر المتوسط لتشجيع تجارة الترانزيت وجعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات.

وتهيب وزارة النقل وسائل الإعلام المختلفة تحرى الدقة فيما ينشر من أخبار تخص الوزارة والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية حتى لاتسبب المعلومات المغلوطة فى إثارة البلبلة لدى الرأى العام.