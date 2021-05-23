بالأسماء.. 10 أساقفة يشاركون البابا تواضروس فى تدشين كنيسة مارمرقس المعادى

جدة - نرمين السيد - ودشن قداسة البابا تواضروس الثانى مذبحين بالكنيسة، وحامل الأيقونات، وشرقية الهيكل.

كان الأحبار الـ 10 قد صلوا صلوات البخور الأول والثانى من التدشين قبل وصول قداسة البابا الذى بدأ صلوات البخور الثالث الذى يتضمن رشم المذبح والأيقونات بزيت الميرون المقدس.

وإلى جانب الأنبا دانيال أسقف المعادى، وسكرتير المجمع المقدس، شارك فى الصلوات الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة، والأنبا بسادة، مطران إخميم وساقلته (خدم بهذه الكنيسة قبل رهبنته)، والأنبا مارتيروس، الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد بالقاهرة، والأنبا دوماديوس، أسقف 6 أكتوبر وأوسيم، والأنبا يوليوس، الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة وأسقفية الخدمات، والأنبا أنجيلوس، الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية، والأنبا أكليمندس، الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، والأنبا ميخائيل، الأسقف العام لكنائس حدائق القبة والوايلي والعباسية، والأنبا سيداروس، الأسقف العام لكنائس قطاع عزبة النخل، والأنبا أكسيوس، الأسقف العام لكنائس قطاع عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون.