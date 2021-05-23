رسامة 3 من كهنة المعادى قمامصة بيد البابا تواضروس

جدة - نرمين السيد - وأقيمت صلوات منح "القمصية" للكهنة ضمن صلوات قداس الأحد الثالث من الخمسين المقدسة، الذى تولى خدمته قداسة البابا بكنيسة القديس مارمرقس الرسول بالمعادى، وذلك بعد أن دشن قداسته مذبحين من مذابحها وحامل الأيقونات وشرقية الهيكل، بمشاركة عشرة من أحبار الكنيسة.

والآباء القمامصة الجدد، هم: القمص إرميا عبده، كاهن كنيسة الشهيد مار مينا، والقديس أغسطينوس، دار السلام، والقمص إشعياء لمعى، كاهن كنيسة الشهيد مار مينا، والقديس أغسطينوس، دار السلام، والقمص أبرآم عبد الله كاهن كنيسة القديس الأنبا أرسانيوس بكوتسيكا.