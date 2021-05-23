البابا تواضروس يدشن مذابح وأيقونات بكنيسة مارمرقس بالمعادى

جدة - نرمين السيد - ودشن قداسته المذبح الرئيسى لكنيسة الدور الأرضى، باسم السيدة العذراء والمذبح الجانبى لكنيسة الدور الأول باسم الشهيد مار مينا العجائبى.

كان قداسة البابا قد وصل إلى الكنيسة صباح اليوم برفقة الأنبا دانيال أسقف المعادى، وسكرتير المجمع المقدس، ليبدأ صلوات التدشين.

يذكر أن هذه هى المرة الثانية التى يزور فيها قداسة البابا تواضروس الثانى الكنيسة، حيث زارها قداسته يوم الأربعاء 9 سبتمبر عام 2015، وألقى عظة اجتماع الأربعاء الأسبوعى لقداسته فيها.