عملية تطوير مستشفيات قصر العيني بمصر تدخل حيز التنفيذ بالتعاون مع الصندوق...

دخلت عمليات تطوير مستشفيات قصر العيني بجمهورية مصر العربية التي يساهم في تكلفتها الصندوق السعودي للتنمية حيز التنفيذ الفعلي.
وكان الصندوق السعودي للتنمية قد أعلن عن تخصيص قرض بقيمة 120 مليون دولار لتنفيذ عمليات تطوير مستشفيات قصر العيني على أن يتحمل الجانب المصري 80 مليون دولار ليصبح إجمالي تكلفة المشروع حوالي 200 مليون دولار.
ومر مشروع تطوير مستشفيات قصر العيني بمراحل من الإجراءات والمحادثات مع صندوق السعودي للتنمية ووزارة التعاون الدولي المصرية، كما تم التوقيع في العام الماضي على عقد مدير مشروع تطوير مستشفيات قصر العيني مع شركة "HILL" العالمية بعد موافقة الجانبين السعودي والمصري.
وتولت جامعة القاهرة مع الجانبين السعودي والمصري متابعة عملية إنهاء جميع الإجراءات حتى وصل المشروع إلى خطواته النهائية للتنفيذ لاختيار استشاري المشروع، للبدء في تنفيذ عمليات التجديد الشامل للمستشفيات، وحوكمتها وتقديم خدمات طبية على أعلى مستوى.
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