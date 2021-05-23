طلاب الصف الثالث الثانوي يبدأون امتحان اللغة العربية التجريبي

بدأ منذ قليل طلاب الصف الثالث الثانوي العام في أداء امتحانات التجريبية الثانية للثانوية العامة، داخل اللجان الامتحانية في الساعة العاشرة صباحا، بتأدية أول امتحان «اللغة العربية»، حيث يعقد الامتحان التجريبي لطلاب الثانوية العامة علي مدار 3 أيام ( ٢٣- ٢٥- ٢٧) مايو بهدف اختبار السيستيم والشبكات والسيرفرات بالمدارس، بنظام أسئلة وإجابات، وتدريب الطلاب على نظام الأسئلة الجديدة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحان مايو التجريبي يجري لطلاب الصف الثالث الثانوي الذين معهم جهاز تابلت سواء في مدارس خاصة أو حكومية، ويعقد الامتحان التجريبي الثاني داخل الفصول بالمدارس المجهزة بالبنية التحتية بشبكات الإنترنت.

وأوضحت الوزارة، أن الامتحان التجريبي في مايو يتضمن أسئلة في الوحدتين الأولى والثانية لكل مادة، حيث حددت وزارة التعليم للامتحان مدة زمنية لا تتجاوز الساعة داخل اللجان.