ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة بدءا من الغد

قالت الدكتور إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد طقسا ربيعيا وأجواء معتدلة على معظم أنحاء الجمهورية، مع درجات حرارة أقل من معدلاتها في نفس الوقت من العام، نتيجة الكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا والتي تعمل بدورها على انخفاض درجات الحرارة يصاحبها نشاط الرياح الذى يؤدى إلى تلطيف درجات الحرارة.

وتوقعت مدير مركز الاستشعار عن بعد، في مداخلة لبرنامج هذا الصباح، على شاشة اكسترا نيوز، بدء الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة من الغد لتصل الحرارة في نهاية الأسبوع إلى 35 درجة، مع استقرار في الأحوال الجوية طوال الأسبوع الجارى.