يزين سماء مصر والوطن العربي.. أقرب بدر عملاق في 2021 الأربعاء المقبل

تشهد سماء مصر والوطن العربي، الأربعاء المقبل، أقرب بدر عملاق هذا العام 2021، وسوف يتميز بتزامنه مع خسوف كلي للمرة الأولى منذ عامين ونصف، إلا أن الخسوف غير مشاهد فى العالم العربى لحدوثه نهارا.

وكشفت الجمعية الفلكية في جدة، أن وصف القمر العملاق يطلق على القمر، سواء كان فى المحاق أو البدر المكتمل عندما تكون المسافة بين مركز القمر ومركز الأرض ضمن 362,146 كيلومتر، والتسمية العلمية هى بدر الحضيض بمعنى وصول القمر الى أقرب نقطة من الأرض.

القمر العملاق سيصل لحظة الاكتمال عند الساعة (11:14 صباحا بتوقيت جرينتش) وسيكون على مسافة 357,461 كيلومتر وذلك بعد 9 ساعات و 24 دقيقة من وصوله الى نقطة الحضيض وهذا التزامن سيجعل حجمه الظاهرى اكبر بحوالى 14% واضاءته اكبر بحوالى 30 % من اصغر قمر بدر ( أوج) سيحدث فى ديسمبر القادم، وهو أقرب قليلاً إلى الأرض بحوالى 157 كيلومتر فقط من البدر العملاق فى 26 أبريل 2021.

البدر العملاق سيشرق بعد غروب الشمس من الأفق الجنوبى الشرقى وسيكون بلون برتقالى بسبب مكونات الغلاف الجوى حول الأرض التى ستبعثر الضوء الأبيض المنعكس عن القمر وتتشتت ألوان الطيف الأزرق وسيتبقى ألوان الطيف الأحمر، ولكن بعد ارتفاعه وابتعاده عن الأفق سيظهر باللون الأبيض الفضى المعتاد.

يعتبر مصطلح البدر العملاق أكثر "جاذبية" من بدر الحضيض وهو فى نفس الوقت يعطى انطباع خاطئ لدى الناس بان البدر العملاق سيبدو أكبر بكثير ولكن فى الواقع لا تبدو البدور العملاقة أكبر من البدور العادية للعين المجردة، على الرغم من أن الراصدين المتمرسين بإمكانهم اكتشاف الفرق.

جدير بالذكر بالنسبة للعام 2021، هناك من يعتبر البدور الأربعة فى مارس وابريل ومايو ويونيو عملاقة، وهناك من يعتبرها البدور الثلاثة فى أبريل ومايو ويونيو، ولكن البدور فى أبريل ومايو هى الأقرب هذه السنة.

