/632069/الصغرى-في-القاهرة-17-تعرف-على-الطقس-ودرجات-حرارة-الأسبوع

قالت الدكتور إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد طقسا ربيعيا وأجواء معتدلة على معظم أنحاء الجمهورية، مع درجات حرارة أقل من معدلاتها في نفس الوقت من العام.

ويأتي الأمر نتيجة الكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا، والتي تعمل بدورها على انخفاض درجات الحرارة يصاحبها نشاط الرياح الذى يؤدى إلى تلطيف درجات الحرارة.

استقرار في الأحوال الجوية

وتوقعت مدير مركز الاستشعار عن بعد، في مداخلة لبرنامج هذا الصباح، على شاشة اكسترا نيوز، بدء الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة من الغد لتصل الحرارة في نهاية الأسبوع إلى 35 درجة، مع استقرار في الأحوال الجوية طوال الأسبوع الجارى.

استمرار انخفاض درجات الحرارة

بينما توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، استمرار انخفاض درجات الحرارة.

طقس لطيف على القاهرة

ويسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية ، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد .

وعن حالة الطقس ليلا ، فيسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء.

ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد:

القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 17 درجة.

والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 18 درجة.

ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 17 درجة.

وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 23 درجة.

وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة.

وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة.

- الإثنين 24 مايو :

القاهرة 32 درجة

السواحل الشمالية 26 درجة

جنوب سيناء 35 درجة

شمال الصعيد 32 درجة

جنوب الصعيد 36 درجة

الثلاثاء 25 مايو :

القاهرة 33 درجة

السواحل الشمالية 27 درجة

جنوب سيناء 35 درجة

شمال الصعيد 35 درجة

جنوب الصعيد 39 درجة

الأربعاء 26 مايو :

القاهرة 35 درجة

السواحل الشمالية 27 درجة

جنوب سيناء 37 درجة

شمال الصعيد 37 درجة

جنوب الصعيد 39 درجة

- الخميس 27 مايو:

القاهرة 36 درجة

السواحل الشمالية 28 درجة

جنوب سيناء 38 درجة

شمال الصعيد 39 درجة

جنوب الصعيد 42 درجة