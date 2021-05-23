/632057/حسام-زكي-مصر-نشرت-السلام-في-الشرق-الأوسط-بإنهاء-الحرب-الليبية-واطلاق-النار-في-غزة

أشاد النائب حسام زكي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بنجاح مصر في وقف إطلاق النار في غزة والتوصل إلى هدنة بين الجانبين، مؤكداً أن الرئيس السيسي استطاع نشر السلام في الشرق الأوسط، وذلك بإنهاء الحرب الليبية من خلال الخط الأحمر بسرت والجفرة، وكذلك إنهاء أحداث العنف في غزة في خلال 11 يوم ووقف نزيف الدماء، من خلال مبادرة مصرية أشاد بها العالم أجمع .

دور مصر فى الشرق الاوسط

وأضاف النائب حسام زكي عضو مجلس النواب، أن ذلك يؤكد دور مصر المحوري في الشرق الأوسط وأنها رمانة الميزان، وكذلك التأكيد على أن مصر دولة مستقرة مما يشجع الاستثمار ويدعم الاقتصاد المصري من خلال تشغيل الشركات المصرية في إعمار غزة، والذى يساهم بدوره فى تقليل نسبة البطالة ورفع أسهم الشركات المصرية العاملة بالخارج .

القضية الفلسطينية

وأشار النائب حسام ذكي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن دور مصر في حل القضية الفلسطينية، سوف يساهم في انتعاش الاقتصاد المصري والقضاء على البطالة، لافتاً إلى أن الدولة التي لديها القدرة علي حل النزاعات الخارجية دولة قوية وآمنه ومستقرة

المستوي السياسي والأمني

وتابع النائب حسام ذكي عضو مجلس النواب، قائلاً : أمن مصر القومي يأتي من استقرار دول الجوار، مؤكداً أن من مصلحة مصر على المستوي السياسي والأمني والاقتصادي إنهاء العنف في غزة والحرب في ليبيا، مؤكدا قدرة مصر علي حل النزاع وإعمار غزة يعطي مؤشر للدول الأخرى أنها دولة آمنه ومستقرة ولديها قدرة على الإنجاز".

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تستأنف اللجان النوعية لمجلس النواب أعمالها علي مدار الأسبوع الجاري، لمناقشة عدد من المقترحات وطلبات الاحاطة المقدمة من النواب، وتعقد لجنة القوي العاملة برئاسة النائب عادل عبد الفضيل اجتماعا اليوم الاحد، لنظر مشروع الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2021/2022، لقطاع التنمية الإدارية للجهاز المركزي للتنظيم والادارة ،وكذلك مديريات التنظيم والادارة بالمحافظات.