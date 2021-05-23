/632058/حسن-الرداد-يرد-على-حضور-النجوم-حفل-الزفاف-بعد-جنازة-سمير-غانم

نشر الفنان حسن الرداد، صورة ليرد على النجوم الذين تعرضوا لحملة هجومية، بعدما فضلوا الذهاب لحفل زفاف نجل أحد رجال الأعمال بعد جنازة الفنان سمير غانم مباشرة.

دوت الخليج يرصد تعليق الفنان حسن الرداد على اعتذار عدد من النجوم عن الحفلات، تقديرًا لوفاة سمير غانم.

تعليق حسن الرداد على اعتذار النجوم عن الحفلات

ظهرت في الصورة الفنانة هالة صدقي التي كشفت عن عودتها لمصر كي تحضر أحد الأفراح ويشاء القدر أن تكن في جنازة الفنان سمير غانم، وتعتذر عن الفرح لحالة الحزن التي تحياها، والصورة أخرى من تدوينة كتبها المنتج هشام جمال كشف فيها أن الفنان محمد حماقي أعاد عربون حفل زفاف كان من المفترض أن يحييه في اليوم ذاته.

اكتفى الرداد بالتعليق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بإيموجي بيدين متلاصقتين الذي يدل على الشكر.

نجوم الفن في إحدى الأفراح بعد جنازة سمير غانم

ظهرت عدد من النجوم في جنازة الفنان سمير غانم صباحًا في حالة يرثى لها، ليذهبون في المساء إلى أحد أفراح في الجونة وهما في أسعد حالاتهم، فضلًا عن فساتينهم المزركشة، والرقصات المختلفة على أنغام عمرو دياب، كأن شيء لم يكن.

وفاة سمير غانم

الجدير بالذكر، أن الفنان سمير غانم توفي عن عمر يناهز 84 عامًا إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد التي أتلفت وظائف الجسم بعدما تم شفاؤه، وشيع أمس الجثمان إلى مثواه الأخير وسط حضور كبير من أسرة ومحبي النجم الراحل ومن بين الحضور كانت الفنانة إلهام شاهين، يسرا، بيومي فؤاد، هاني رمزي وغيرهم نخبة من النجوم، كما تلقى العزاء زوجي ابنتيه حسن الرداد والإعلامي رامي رضوان.