/632059/تطوير-العشوائيات-تعرف-على-أهداف-قانون-الوقف-الخيري-قبل-مناقشته-بالبرلمان-اليوم

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف، مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري

تقرير اللجنة المشتركة أشار التقريرإلى أن المشرع الدستوري أولى لأموال الوقف عناية خاصة، فقد نصت المادة (90) من الدستور على أن: "تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقاً لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك". أهداف الصندوق ويهدف الصندوق إلى تشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها من أعمال البر، ومنها: نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج. دعم أجهزة الدولة فى إقامة وتطوير المشروعات الخدمية والتنموية والبنية التحتية وغيرها من المشروعات الاجتماعية والاقتصادية التى تُسهم فى دعم الموقف الاجتماعى والاقتصادى للدولة. المساهمة فى تطوير العشوائيات . المساهمة فى الحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمتشردين.

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