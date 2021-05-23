/632061/تعرف-على-اختصاصات-صندوق-الوقف-الخيري-قبل-مناقشته-بالبرلمان-اليوم

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف، مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري

تقرير اللجنة المشتركة

أشار التقريرإلى أن المشرع الدستوري أولى لأموال الوقف عناية خاصة، فقد نصت المادة (90) من الدستور على أن: "تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقاً لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك".

اختصاصات مجلس إدارة الصندوق

قضت المادة الرابعة من مشروع القانون حسب ما انتهى إليه رأي اللجنة المشتتركة، ان مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المسئولة عن إدارة شئونه، ويباشر المجلس اختصاصاته على النحو الذي يحقق أهداف الصندوق وأغراضه.

ويختص المجلس بالآتي: رسم السياسة العامة لإدارة واستثمار أموال الصندوق على الأسس المالية والاقتصادية السليمة؛ لتحقيق أعلى عائد ممكن. وضع الهيكل التنظيمى والإدارى للصندوق. إصدار اللوائح والقرارات الداخلية للصندوق فى المسائل المالية والإدارية والفنية دون التقيد بالقواعد الحكومية. الموافقة على مشروع الموازنة والحساب الختامى. النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالصندوق ومركزه المالى واتخاذ ما يراه بشأنها. النظر فى كل ما يرى رئيس المجلس أو نائبه عرضه من المسائل التى تتعلق بنشاط الصندوق. 7اتخاذ ما يراه المجلس مناسبًا من قرارات لتحقيق أهداف الصندوق وأغراضه.