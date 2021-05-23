/632062/مستهل-تعاملات-جلسة-الأحد-ارتفاع-جماعي-لمؤشرات-البورصة-المصرية

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضي على ارتفاع.

إيجي إكس 50

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 10807 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 2209 نقطة.

وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 13280 نقطة.

وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 4211 نقطة.

إيقاف التداول على 11 سهمًا

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.97% ليصل إلى مستوى 2250 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.82% ليصل إلى مستوى 3207 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 11 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم مجموعة بورتو القابضة، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، الحديد والصلب المصرية، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، المنصورة للدواجن، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، العبور للاستثمار العقاري، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية.

تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين

وفي السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات الإسكندرية للزيوت المعدنية، العبوات الطبية، القاهرة للإسكان والتعمير، المجموعة المصرية العقارية، 2 مليون سهم، 13 مليون سهم، 250 ألف سهم، 734.7 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الأهرام للطباعة والتغليف، القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، المهندس للتأمين، المجموعة المصرية العقارية، بالم هيلز للتعمير، 50 ألف سهم، 6 ملاييين سهم، 35 ألف سهم، 110 سهم، 6 آلاف سهم، 27 ألف سهم، 2.4 مليون سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بالشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) 1.7 مليون سهم.