/632067/الهند-تسجل-حوالي-9-آلاف-إصابة-جديدة-بالفطر-الأسود

أعلنت دولة الهند، اليوم الأحد، تسجيل 8800 إصابة بمرض “الفطر الأسود” المميت في تفشي كبير للمرض.

رابط بين علاج كورونا ومرض الفطر الاسود

وفقا لما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” قال أطباء إن هناك رابط بين السترويد (أحد أنواع المنشطات) المستخدم لعلاج فيروس كورنا والإصابة بالمرض النادر، موضحين أن مرضى السكر هم الأكثر عرضة للإصابة بالمرض.

وأكمل الأطباء أن المرض يظهر في فترة تتراوح بين 12 و18 يوما من التعافي من الإصابة بفيروس كورونا.

هذا وظهرت العديد من الإصابات بمرض الفطر الأسود في الهند، بعدما يشفى المرضى من فيروس كورونا الذي ينهك الجسد ولن يتركه كما كان من قبل، بل يحدث داخله العديد من التغيرات والإصابات.

يمكن أن يكن سبب الإصابة بداء الفطريات الذي توجد منه عدة أنواع عن طريق استنشاق الخلايا الفطرية، التي يمكن أن تنتشر في المستشفيات والمنازل عن طريق أجهزة ترطيب الهواء أو قوارير الأكسجين التي تحتوي على مياه غير نظيفة.