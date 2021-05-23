/632070/بيراميدز-يسعى-لإصطياد-نسور-إنيمبا-في-الكونفيدرالية

يحل نادي بيراميدز ليوم في تمام الثالثة عصرا ضيفا ثقيلا على نظيره انيمبا النيجيري ضمن مباريات جولة الإياب لربع نهائي من الكونفيدرلية الإفريقية حيث يسعى الفريق السماوى لتحقيق الفوز أو الخروج بنتيجة التعادل لحسم بطاقة التأهل لنصف نهائي البطولة بعد فوزه في مباراة الذهاب بنتيجة 4:1 في المبارةا التي جمعت بين الفريقين على ستاد الدفاع الجوي الإسبوع الماضي بينما ستسعى النسور النيجيرية لتحقيق الفوز بنتيجة أكبر من 4 أهداف ليخطف بطاقة التأهل لنصف النهائي من البطولة على حساب بيراميدز.

موعد المباراة

ومن المفترض أن يلاقي بيراميدز فريق بيراميدز نظيره إنيمبا النيجيري في تمام الثالثة عصرا على استاد إنيمبا الدولي بمدينة أبا، ضمن مباريات جولة الإياب للدور ربع نهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

نتيجة الذهاب

واستطاع بيراميدز تحقيق فوزا كاسحا في مباراة الذهاب والتي أقيمت الأحد الماضي على ستاد "30 يونيه" بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف تقدمت النسور النيجيرية فى الدقيقة الأولى من عمر المباراة بعد خطأ فادح ومتكرر من الحارس من شريف إكرامى كلف فريقه الهدف الأول، ولكن سرعان ما عادل بيراميدز الكفة عن طريق لاعبه رمضان صبحى والذي نجح في استغلال خطأ مدافع فريق إنيمبا، ليسجل هدف التعادل لفريقه فى الدقيقة 14.

فى بداية الشوط الثانى أجرى الأرجنتينى رودلوفو أروابارينا، المدير الفنى للفريق السماوي تبديلاً قلب مجريات اللقاء بخروج المهاجم جون أنطوى ونزول اللاعب الشاب إبراهيم عادل، فى الدقيقة 46، وفى الدقيقة 49 سجل عبد الله السعيد هدف بيراميدز الثالث، ثم نجح في تسجيل هدفين في الدقيقة 58 , و 67 .

التشكيل المتوقع

ومن المفترض أن يخوض بيراميدز المباراة بالتشكيل التالي: شريف إكرامي في حراسة المرمى خط الدفاع: محمد حمدي, علي جبر, أحمد توفيق

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" عبدالله السعيد , ايريك تراوري في الهجوم : رمضان صبحي , جون انطوي

ويدخل بيراميدز المباراة وهو شبه متأهل لنصف نهائي البطولة الكونفيدرالية حيث يحتاج الفريق النيجيري لتسجيل 4 أهداف لضمان التأهل لنصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية .