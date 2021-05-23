/632072/رئيس-النواب-يوجه-الشكر-لزعيم-الأغلبية-على-دوره-بقافلة-مستقبل-وطن-والأحزاب-لدعم-الأشقاء-بغزة

قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن المجلس يتابع أولاً بأول تداعيات القضية الفلسطينية وما يتعرض له المسجد الأقصى من انتهاكات، وما يحدث فى قطاع غزة من عدوان إسرائيلى غاشم يستهدف الأبرياء من الأخوة الفلسطينيين والمنشآت الحيوية للقطاع.

كلمة رئيس مجلس النواب

جاء ذلك في كلمة له بالجلسة العامة للبرلمان الأحد، مؤكدا علي أن ذلك فى محاولة لإهدار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى دون تفرقة بين أطفال ونساء فى مشهد يجافى لجميع مشاعر الإنسانية، وتدينه الشرائع السماوية ومبادئ القانون الدولى ومواثيق إعلانات حقوق الإنسان، ويتحمل الاحتلال الإسرائيلى المسئولية الكاملة عن هذه الانتهاكات.

مجلس النواب يدعم توجه القيادة السياسية تجاه الإخوة الفلسطيين

وفى هذا الصدد قال:” إن مجلس النواب يدعم توجه القيادة السياسية المصرية تجاه الإخوة الفلسطينيين بدءاً من فتح معبر رفح، مروراً بتقديم المنح والمساعدات الطبية للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، وانتهاءً بما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسى من تخصيص مبلغ 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة، وتكليفات سيادته بمشاركة الشركات المصرية المتخصصة فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار، الأمر الذى يعكس وبجلاء أن المسجد الأقصى فى قلب مصر قيادةً وشعباً.

وفى هذا المقام أتوجه باسمى واسمكم بالتحية والتقدير للدور المحورى والرائد الذى قام به فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الطرفين مما يتيح الفرصة لاستعادة الهدوء والاستقرار داخل قطاع غزة، ويحد من الخسائر البشرية والمادية.

وأكد بأن َجلس النواب دعمه الكامل للموقف المصرى القائم على ضرورة وضع حل عادل للقضية الفلسطينية يفضى إلى إقامة دولة فلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية الصادرة فى هذا الشأن، مشيرا إلى أنه يحرص فى هذه المناسبة على توجيه الشكر للأحزاب الممثلة بالمجلس، على تحركهم الخاص بتوصيل قافلة مساعدات للشعب الفلسطينى يوم الجمعة الماضى، الأمر الذى ساهم فى تصدير صورة إيجابية لمجلسي النواب والشيوخ، باعتبارهما صوت الشعب المصرى.

وفي ختام كلمته ،توجه المستشار الدكتور رئيس المجلس بالشكر الى النائب اشرف رشاد الشريف زعيم الاغلبية، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب.