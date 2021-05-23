/632073/تعرف-على-أسعار-العملات-الأجنبية-مقابل-الجنيه-المصري-اليوم-الأحد

شهدت أسعار العملات اليوم الأحد، تباينا أمام الجنيه المصرى فى البنوك العاملة فى مصر، وذلك وفقا لتحديثات البنك الأهلى المصرى بعد عودتهم من إجازتهم الرسمية الخاصة بالبنوك.

وتباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، ليسجل 18.98 جنيه للشراء، 19.22 جنيه للبيع مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 18.99 جنيه للشراء، 19.19 جنيه للبيع. سعر الدولار اليوم 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع. سعر اليورو الأوروبى اليوم 18.98 جنيه للشراء، 19.22 جنيه للبيع سعر الجنيه الإسترلينى اليوم 22.07 جنيه للشراء، 22.36 جنيه للبيع سعر الريال السعودى اليوم 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى اليوم 49.11 جنيه للشراء، و52.26 جنيه للبيع

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعرف على أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.