/632074/القوى-العاملة-صرف-إعانات-طوارئ-للعاملين-بقطاع-السياحة-بقيمة-مليار-و388-مليون

كشف وزير القوى العاملة، رئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال أن المبالغ التى تم صرفها من الصندوق التابع لوزارة القوى العاملة بلغت مليار و 388 ملايين و100 ألف جنيه، استفاد منها 413 آلاف و 466 عاملًا، يعملون فى 3698 منشأة، وذلك منذ نشأة الصندوق حتى نهاية مارس 2021.

وقال الوزير : إن المجلس وافق علي صرف الدفعة السادسة والسابعة من إعانات الطوارئ للعاملين بالمنشآت السياحية ، والتى سبق الصرف لها فى الدفعات السابقة ، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية ، وذلك بواقع 100% من الأجر الأساسى وبحد أدنى 600 جنيه شهريًا، وذلك تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بمساندة ودعم القطاعات المتضررة من جائحة فيروس كورونا وفي مقدمتها قطاع السياحة .

جاء ذلك فى اجتماع مجلس إدارة الصندوق، صباح اليوم ، الذى يرأسهُ وزير القوى العاملة، وعضوية ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال، والعمال، وأعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم.

وأضاف الوزير أنه يجرى حالياً إعداد منظومة إلكترونية للصندوق ، تتيح التعامل إلكترونياً من حيث تحصيل الاشتراكات ، أو تحديد المنشآت التى قامت بالسداد والتي لم تسدد ، بما يساهم فى تسهيل الإجراءات التى يتم اتباعها فى أعمال الصندوق .

وأوضح الوزير أن صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة منشأ بغرض مساندة المنشآت التى تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تخطى الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالى زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال فى المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.