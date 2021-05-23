أشرف رشاد: موقف الرئيس السيسى فى دعم فلسطين أشعرنى بالفخر بمصريتى

جدة - نرمين السيد - وتابع فى كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، أن موقف الرئيس السيسى فى دعم فلسطين، جعلنى أشعر بالفخر أننى من أبناء هذا الوطن.

وأشاد أشرف رشاد بالجهود التى قامت بها الدولة المصرية فى وقف إطلاق النار وفتح معبر رفح وتقديم المساعدات، وكذلك دعم الدولة لإعادة الإعمار فى قطاع غزة.

وقال زعيم الأغلبية: كنا على الحدود لم نر الأفواه التى تصرخ واقدساه وفاسلطيناه، لم نر رصاصتهم توجه إلا للداخل، لم نر إلا قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية، متابعا: "كافة ممثلى الشعب المصرى وأحزابة السياسية الممثلة بالبرلمان المصرى كانت على قلب رجل واحد فى نصرة القضية الفلسطينية وداعمة لكافة القرارات التى اتخذتها الدولة المصرية والدبلوماسية المصرية فى تلك الأزمة كما أن تلك القوى سيرت قافلة مساعدات لأهلنا بالقطاع".

وواصل حديثه:"أقسم بالله أننا لم نرى هناك على الحدود أثناء تواجدنا بالقافلة إلا رجال القوات المسلحة البواسل ورجال الأجهزة الأمنية والسياسة المصرية ولم نرى هناك تلك الأصوات الحنجورية والتى تخاطب الرأى العام بالكلام فقط لا الأفعال والتى تعمل على دغدغة المشاعر فقط دون فعل حقيقى على الأرض.. كما أننا لم نرى أى من الأصوات العالمية التى تتغنى بنصرة الشعب الفلسطينى ولكن وجدنا فقط رجال مصر البواسل لنصرة شعبنا الفلسطينى العظيم المرابط حول أقصاه والمدافع عن قطاع غزة".

واستطرد: "لا بد أن نقف إجلالا واحتراما لقيادتنا السياسية ورجال قواتنا المسلحة البواسل ولكافة الأجهزة السيادسية وللدبلوماسية المصرية والتى كانت لها الدور الكبير بل والأساسى فى وقف هذا العدوان الغاشم المحتل من قبل الكيان صهيونى.. فتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر".

ولفت إلى أن الطفل فى مصر يعلم أن مصر أم الدينا، ونشأ و ترعرع على أن أن فلسطين أرض عربية وقدس الأقداس، وأن فلسطين عاصمتها الأبدية هى القدس الشريف شاء من شاء وأبى من أبى.

واستطرد: "أقسم الشريف بالله أن مصر الجديدة القوية القائدة الرائدة بقيادة الرئيس السيسى نجحت فى جهود وقف إطلاق النار دون شرط أو قيد وبات للجميع أن مصر هى الداعم الأول لفلسطين، وأن القضية هى قضية مصر الرئيسية".