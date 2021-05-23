حنفى جبالى خلال الجلسة العامة للنواب: المسجد الأقصى فى قلب مصر قيادة وشعبا

وأكد جبالى، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن المجلس يدعم توجه القيادة السياسية المصرية تجاه الأخوة الفلسطينيين بدءاً من فتح معبر رفح، مروراً بتقديم المنح والمساعدات الطبية للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، وانتهاءً بما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى، من تخصيص مبلغ 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة، وتكليفاته بمشاركة الشركات المصرية المتخصصة فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار، الأمر الذى يعكس وبجلاء أن المسجد الأقصى فى قلب مصر قيادةً وشعباً.
وشدد مجلس النواب، على دعمه الكامل للموقف المصرى القائم على ضرورة وضع حل عادل للقضية الفلسطينية يفضى إلى إقامة دولة فلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية الصادرة فى هذا الشأن.
وتوجه جبالى باسمه واسم النواب، بالتحية والتقدير للدور المحورى والرائد الذى قام به الرئيس عبدالفتاح السيسى، للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الطرفين مما يتيح الفرصة لاستعادة الهدوء والاستقرار داخل قطاع غزة، ويحد من الخسائر البشرية والمادية.
كما وجه الشكر للأحزاب الممثلة بالمجلس، على تحركهم الخاص بتوصيل قافلة مساعدات للشعب الفلسطينى يوم الجمعة الماضى، الأمر الذى ساهم فى تصدير صورة إيجابية لمجلسى النواب والشيوخ، باعتبارهما صوت الشعب المصرى.
وحرص المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، على توجيه الشكر إلى النائب أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب.
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