أبرزها شروط شغل الوظائف.. البرلمان يقر 6 مشروعات قوانين رئيسية

جدة - نرمين السيد - وجاءت الموافقات على النحو التالى: 1) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات. 2) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر. 3) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر. 4) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015. 5) مشروع قانون بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة. وأجرى مجلس النواب، إعادة مداولة لضبط الصياغة بمشروع قانون بوابة العمرة والمقدم من النائب إيهاب الطماوى، وكيل اللجنة التشريعية. 6) مشروع قانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

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