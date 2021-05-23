رئيس البرلمان: ندعم توجهات القيادة السياسية نحو القضية الفلسطينية

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس البرلمان إن المجلس يتابع أولا بأول القضية الفلسطينية وما يتعرض له الأبرياء في فلسطين من انتهاكات دون تفرقة بين أطفال ونساء في مشهد يتنافى مع الشرائع السماوية وحقوق الإنسان والمواثيق الدولية و أضاف خلال الجلسة “ يتحمل الاحتلال المسئولية”.

وأضاف رئيس البرلمان خلال الجلسة العامة للبرلمان: "ندعم توجه القيادة الفلسطينية في تقديم المنح والمساعدات وفتح معبر رفح ووصولا إلى ما أعلنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من تقديم 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة ومشاركة الشركات المصرية في إعادة الإعمار".

وأكد رئيس البرلمان أن المسجد الأقصى في قلب مصر قيادة وشعبا وظهر هذا بوضوح في التوصول لاتفاق وقف إطلاق النار برعاية مصرية وهو الأمر الذي يحد من الخسائر البشرية والمادية.

لافتا إلى دعم البرلمان الموقف المصري الذي أعلنته القيادة السياسية في ضرورة حل عادل للقضية الفلسطينية يفضي إلى قيام دولة فلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

ووجه رئيس مجلس النواب الشكر للأحزاب في المجلس على مبادرة توصيل مساعدات للشعب الفلسطيني باعتبارهم صوت الشعب المصري.