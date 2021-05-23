منظومة الشكاوى الحكومية: حل أزمة 200 سائق عالق بمعبر مساعد الليبى بالتنسيق...

تفاعلت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، مع ما تم رصده من شكاوى واستغاثات للمواطنين خلال الفترة القليلة الماضية، ونجحت بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية فى التعامل مع هذه الاستغاثات والشكاوى وإزالة أسبابها.

وجدد الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التأكيد على استمرار جهود المنظومة في تلقي وفحص شكاوى واستغاثات المواطنين، والعمل على سرعة الاستجابة لتلك الشكاوى والاستغاثات، وذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فى هذا الصدد.

وأشار الدكتور طارق الرفاعي إلى أن من بين ما تم رصده عبر الخط الساخن "16528"، استغاثة أحد المواطنين من عدم سماح السلطات الليبية له بالعودة إلى الأراضي المصرية من خلال معبر مساعد الليبي، موضحاً أنه عالق بالمعبر بسيارته حيث يمتلك سيارة شحن كبيرة، وهو الأمر نفسه المُنطبق على أكثر من 200 سائق عالق بالمعبر، ويرغبون في العودة الى مصر.

و قامت المنظومة على الفور بالتنسيق مع مسؤولي وزارة الخارجية، حيث تم التواصل مع مسؤولي ميناء مساعد البري، وذلك من قبل مساعد الوزير بالقطاع القنصلي للشكاوى، والتحقق من هوية المواطنين، والسماح لهم بالعبور والعودة إلى الأراضي المصرية، وإزالة أسباب الشكوى.

وأشار الدكتور طارق الرفاعي إلى أن المنظومة استجابت لاستغاثة أحد المواطنين، والتى أفاد خلالها أن والدته البالغة من العمر نحو 64 عامًا تعاني من أعراض الإصابة بفيروس "كورونا" منذ أسبوع، وبدا عليها الإعياء الشديد مؤخرًا حيث بلغت نسبة الاكسجين في الدم 53%، وأنها مازالت متواجدة بالمنزل، مطالبًا بنقلها لوحدة الرعاية المركزة بأي مستشفى حكومي.

وتم على الفور توجيه المواطن للذهاب بالحالة إلى مستشفى الصدر بإمبابة للفحص والتقييم نظرًا لقربها من محل سكنه، وذلك بعد أن تم توفير سيارة إسعاف لها لسرعة النقل، وتقرر حجز المريضة محل الشكوى بوحدة الرعاية المتوسطة بالمستشفى لنقص معدل الاكسجين بالدم، ولتلقي كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة.