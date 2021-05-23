/632079/طن-الحديد-يصل-14600-جنيها-ننشر-أسعار-الأسمنت-والطوب-اليوم-الأحد

سجلت أسعار خامات البناء من أسمنت وحديد تسليح استقرارا فى السوق المحلى اليوم الأحد، وفقا للأسعار الرسمية المعلنة من المصانع المصرية والمحاجر الرسمية.

سعر طن الحديد للمستهلك وسجلت أسعار حديد التسليح 14300-14600 جنيه للطن مضاف إليه 14% قيمة ضريبة القيمة المضافة، ويتراوح سعر المستهلك بين 14500-14800 جنيه للطن. استقرار أسعار الأسمنت واستقرت أسعار الأسمنت بين 675-800 جنيه سعر أرض المصنع وبين 750-850 جنيها للمستهلك. الأسمنت المخلوط يتراوح بين 550-600 جنيه تسليم أرض مصنع. الأسمنت الأبيض بين 2350-2450 جنيها تسليم أرض مصنع. أسعار الجبس والطوب وأسعار الجبس بين 550 - 650 جنيها للطن. وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة والرمل فيتراوح بين 60-100 جنيه للمتر. قفزة في أسعار الحديد بينما قفزت أسعار الحديد بنسبة 25 بالمئة منذ بداية العام وصولاً إلى 15300 جنيهاً للطن. وكذا أسعار الأسمنت التي زادت بنسبة 39 بالمئة وصولاً إلى ألف جنيه للطن الدولار يعادل 15.6 جنيه مصري تقريباً. ألف جنيه زيادة على أسعار الطن وشهد شهر مايو الجاري زيادات متتالية لأسعار الحديد 3 زيادات خلال الشهر، بلغت إجمالي تلك الزيادات خلال الشهر نفسه حوالي ألف جنيه زيادة على أسعار الطن.

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