صراع هدافي البريميرليج.. موعد مباراة ليفربول وكلايستال بالاس والقنوات الناقلة

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تنطلق مباريات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز, في تمام الساعة الخامسة عصرًا بتوقيت "القاهرة" على ملعب "الأنفيلد" بحضور 10 آلاف متفرج للمرة الأولى هذا الموسم منذ بسبب وباء فيروس كورونا المستجد.

ومع بداية انطلاق صافرة مباراة ليفربول وكريستال بالاس اليوم, ينتظر مهاجم وهداف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الانجليزي، رقما جديدا في مسيرته الاحترافيه مع الفريق.

القنوات الناقلة للمباراة

وستقام المباراة في تمام الخامسة مساء على ملعب الأنفيلد وستذاع المباراة عبر قناة بي ان سبورت بريميوم 1 .

وبحسب ما نشره الموقع الرسمي لنادي ليفربول، إذا قام محمد صلاح بالتسجيل في مباراة الريدز وكريستال بالاس اليوم, سيكون بذلك قد سجل بقميص الريدز في 100 مباراة مختلفة, ويصبح اللاعب العاشر الذي يصل إلى هذا الرقم.

صراع الهدافين

مازال محمد صلاح ينافس على لقب هداف الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم, ويسعى إلى التسجيل والتفوق على منافسه ومهاجم توتنهام، هاري كين، على صدارة هدافي الدوري الانجليزي.

الجدير بالذكر أن محمد صلاح حقق لقب هداف البريميرليج في موسمين متتاليين منذ انضمامه إلى ليفربول، الموسم ألاول كان بدون منازع, ولكن الموسم الثاني كان مناصفةً مع زميله ساديو ماني وبيير أوباميانج، ثم خسر الحذاء الذهبي في عامه الثالث لصالح جيمي فاردي