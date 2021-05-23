كواليس خناقة أمينة خليل وحورية فرغلي.. تفاصيل

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تصدرت الفنانة أمينة خليل، محرك البحث الشهير “جوجل” خلال الساعات الماضية، بعد تصريحات الفنانة حورية فرغلي المتداولة، والتي تحدث فيها عن صلة القرابة التي تجمعها بالفنانة أمينة خليل، وعلى الرغم من ذلك لن تسأل عليها مطلقًا في محنتها التي مرت بها على مدار تلك الأعوام.

دوت الخليج يرصد رد الفنانة أمينة خليل على تصريحات حورية فرغلي في برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي.

أمينة خليل ترد على حورية فرغلي

أكدت أمينة خليل، في بيان صحفي، أن العناوين المتداولة عن هذا الموضوع غير دقيقة، فهما ليستا أبناء خالة، ولكن هناك علاقة عائلية بعيدة تربط جدتها ووالدة حورية، مؤكدة أنه لا يوجد أي تواصل بينهما قبل دخول الفن أو بعده.

تابعت أمينة: “أنه لم يكن هناك أي اختلاط بين العائلتين بأي شكل، والأمر علاقة عائلية بعيدة، لذلك طوال سنوات عملهما في الفن لم يتحدث أحد عن هذه العلاقة”.

حورية فرغلي تنتقد تصرف أمينة خليل تجاهها

استنكرت حورية فرغلي، تصرف أمينة خليل تجاهها وكذلك والدتها، قائلة: “مامتها تبقى بنت خالة مامتي، وهي مكلمتنيش خالص معرفش له. هو أصلا إحنا مش قريبين والعلاقة غريبة. الحقيقة هي مفكرتش حتى تسأل عليا، ولا جالي منها ماسج، ولا مامتها كلمت مامتي مثلا تسألها عني”.

تسائل الإعلامي عمرو الليثي، عن إذا كان هناك مشاكل وقعت بينهم لترد قائلة: "لأ مفيش مشاكل بس أنا معرفهاش كويس، لإني طول عمري كنت عايشة بره، وعرفتها لما جيت مصر وكبرت، وأنا أصلا في التمثيل قبلها، وكنت فرحانة إنها موجودة، بس كان دايما أشوفها في الكوافير مثلا كان بيبقى في برود في التعامل".

آخر أعمال أمينة خليل

كانت آخر أعمالها الفنية مسلسل خللي بالك من زيزي الذي تم عرضه في الماراثون الدرامي لشهر رمضان 2021، والذي حقق نجاحًا باهرًا، حيث أشاد به العديد من الجماهير، واثنوا على فكرة المسلسل الهادفة.