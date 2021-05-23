/632082/زعيم-الأغلبية-موقف-الرئيس-السيسي-في-دعم-فلسطين-جعلني-أشعر-بالفخر-أنني-من-أبناء-هذا-الوطن

قال النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والنائب الأول لرئيس الحزب،خلال كلمته اليوم فى الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي،أن مصر أم الدنيا، وفلسطين قلب العروبة، مؤكدا أن موقف الرئيس السيسي في دعم فلسطين، جعلني أشعر بالفخر أنني من أبناء هذا الوطن.

جهود الدولة المصرية فى دعم القضية الفلسطينية

وأشاد النائب أشرف رشاد، بالجهود التي قامت بها الدولة المصرية في وقف إطلاق النار، وفتح معبر رفح وتقديم المساعدات، وكذلك دعم الدولة لإعادة الإعمار في قطاع غزة.

وقال زعيم الأغلبية: كنا على الحدود لم نر الأفواه التي تصرخ واقدساه وفاسلطيناه، لم نر رصاصتهم توجه إلا للداخل، لم نر إلا قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية، متابعا:" كافة ممثلي الشعب المصري وأحزابة السياسية الممثلة بالبرلمان المصري كانت علي قلب رجل واحد في نصرة القضية الفلسطينية وداعمة لكافة القرارات التي اتخذتها الدولة المصرية والدبلوماسية المصرية في تلك الازمة كما ان تلك القوي سيرت قافلة مساعدات لأهلنا بالقطاع".

نصرة الشعب الفلسطيني

وتابع النائب أشرف رشاد :" اقسم بالله اننا لم نري هناك علي الحدود أثناء تواجدنا بالقالفة الا رجال القوات المسلحة البواسل ورجال الاجهزة الامنية والسياسة المصرية ولم نري هناك تلك الاصوات الحنجورية والتي تخاطب الراي العام بالكلام فقط لا الافعال والتي تعمل علي دغدغة المشاعر فقط دون فعل حقيقي علي الارض.. كما اننا لم نري اي من الاصوات العالمية التي تتغني بنصرة الشعب الفلسطيني ولكن وجدنا فقط رجال مصر البواسل لنصرة شعبنا الفلسطيني العظيم المرابط حول اقصاه والمدافع عن قطاع غزة لذلك لابد ان نقف اجلالاواحتراما لقيادتنا السياسية ورجال قواتنا المسلحة البواسل ولكافة الاجهزة السيادسية وللدبلوماسية المصرية والتي كانت لها الدور الكبير بل والاساسي في وقف هذا العدوان الغاشم المحتل من قبل كيان صهيوني فتحيا مصر دوت الخليج دوت الخليج".

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ولفت إلي أن الطفل في مصر يعلم ان مصر ام الدينا و نشأ و يترعرع على أن ان فلسطين ارض عربية وقدس الاقداس وان فلسطين عاصمتها الابدية هي القدس الشريف شاء من شاء او ابي من ابي قائلا:" اقسم الشريف بالله ان مصر الجديدة القوية القائدة الرائدة بقيادة الرئيس السيسي نجحت في جهود وقف اطلاق النار دون شرط او قيد وبات للجميع ان مصر هي الداعم الاول لفلسطين وانها تعتبر تلك القضية هي قضية مصر الرئيسية".