/632083/محمد-عبد-العزيز-يتقدم-ببيان-لتأجيل-نقل-تبعية-مستشفى-ناصر-العام-إلى-المجالس-الطبية

تقدم النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكيل لجنة حقوق الأنسان، ببيان عاجل إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، لتأجيل تنفيذ قرار رئيس الوزراء بنقل تبعية مستشفى ناصر العام إلى المجالس الطبية المتخصصة، حتى يتم تجديد وإحلال مستشفى بهتيم المركزي، حتى يكون هناك مستشفى قادر على خدمة أهالي شبرا الخيمة بأسعار مخفضة لغير القادرين.

محمد عبد العزيز يتقدم ببيان عاجل وطالب النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب بالأتي: ١- احلال وتجديد مستشفى بهتيم في اسرع وقت ٢- تأجيل تنفيذ قرار مستشفى ناصر حتى يتم تجديد مستشفى بهتيم. اقرا ايضا:زعيم الأغلبية: موقف الرئيس السيسي في دعم فلسطين جعلني أشعر بالفخر أنني من أبناء هذا الوطن هذا وافتتح المسشار حنفي جبالي، الجلسة العامه لمجلس النواب، اليوم الأحد، حيث من المنتظر أن تشهد التصديق النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق دوت الخليج، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

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