/632085/جماهير-جنوب-إفريقيا-تدعم-مؤمن-زكريا-تفاصيل

تواجدت جماهير جنوب إفريقيا اليوم في مطار جوهانسبرج لوداع بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي كما حرصت الجماهير أيضا على دعم مؤمن زكريا. واحتفلت الجماهير بالطريقة التي اعتاد مؤمن زكريا الاحتفال بها داخل المطار، كما حرصوا التقاط بعض الصور التذكارية مع اللاعبين قبل المغادرة. وتتوجه بعثة الأهلي اليوم إلى قطر؛ استعدادا لمواجهة نهضة بركان التي تقام يوم الجمعة المقبل في بطولة كأس السوبر الإفريقي على ستاد حمد الجاسم بالعاصمة القطرية الدوحة .

وحرص بعض أفراد الجالية المصرية والجماهير من جنوب إفريقيا،على وداع بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مطار جوهانسبرج. ووصلت بعثة الأهلي مطار جوهانسبرج منذ قليل؛ استعدادا للسفر إلى قطر لخوض مباراة نهضة بركان. وحرصت جماهير من جنوب إفريقيا على التقاط الصور التذكارية مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس البعثة، وبيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق وكذلك التقاط الصور التذكارية مع اللاعبين. ورفعت الجماهير لافتات تشجيعية للاعبين قبل السفر إلى قطر لخوض مباراة السوبر الإفريقي.

موعد مباراة كأس السوبر الإفريقي

ومن المفترض أن يخوض النادي الأهلي مباراة مع نادي نهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي في قطر يوم الجمعة المقبل على ستاد حمد الجاسم في العاصمة القطرية الدوحة .