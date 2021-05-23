/632088/خاص-لجنة-الشباب-والرياضة-تفحص-الأمور-المالية-داخل-الزمالك-قبل-تسليم-اللجنة-الجديدة-فيديو

قامت لجنة الشباب والرياضة صباح اليوم بفحص الأمور المالية استعدادا لتولي اللجنة الجديدة لرئاسة نادي الزمالك بقيادة حسين لبيب ، وذلك بعد إعلان وزارة الشباب والرياضة أمس عن إقالة اللجنة الماضية برئاسة اللواء عماد عبدالعزيز بعد بطلان اللائحة 2019 , ليستقر الدكتور أشرف صبحي على تعيين حسين لبيب في رئاسة اللجنة الحالية .

أعضاء اللجنة وكان الدكتور أشرف صبحي قد أعلن أمس عن اللجنة الجديدة لرئاسة الزمالك وهي كالتالي: حسين لبيب رئيسا للجنة ومحمد الاتربي نائبا للرئيس وطارق جبريل مديرا ماليا وهاني بيرزي وعمرو أدهم والدكتور حسام المندوه والكابتن حسين السيد أعضاء والدكتور حسين السمري مديرا تنفيذيا والدكتور عاطف النمر مديرا للنشاط الرياضي. ومن المقرر أن تتسلم اللجنة رئاسة النادي بداية من اليوم بعد انتهاء اللجنة الماضية من عملها وفقا لقرار وزارة الرياضة الذي ينص على العمل باللائحة الاسترشادية وبطلان لائحة 2019 , ويستمر عمل اللجنة حتى إجراء انتخابات للزمالك في الفترة المقبلة.

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