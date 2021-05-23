/632092/حورية-فرغلي-تكشف-أسرار-عن-زواجها-للمرة-الأولى

حورية فرغلي، الفنانة التي شغلت تفكير العديد من الجماهير خلال الفترة الماضية، بسبب عمليتها القاسية التي ذهبت إلى امريكا كي تحول إستعادة هيئتها ولعديد من الوظائف التي فقدتها بسبب عمليات التجميل المتكررة التي كانت نتيجتها للأسوأ.

دوت الخليج يرصد أبرز تصريحات الفنانة حورية فرغلي، وتفاصيل العملية الأخيرة، فضلًا عن أسرار وكواليس تكشفها للمرة الأولى على الهواء مباشرة للجمهور.

صعوبات في حياة حورية فرغلي

كشفت الفنانة حورية فرغلي، عن بيعها للفيلا الخاصة بها حتي تتمكن من السفر إلى أمريكا واجراء ٤ عمليات، لتستعيد حياتها من جديد، بعدما كانت فاقدة للأمل، مشيرة إلى أن هناك العديد من الشائعات التي طالتها أثناء تواجدها في أمريكا منها وفاتها داخل غرفة العمليات، فضلًا عن تشبيهها بمايكل جاكسون، ما تسبب في إثارة غضبها.

لفتت “فرغلي”، إلى أن الفنانة رانيا محمود ياسين هي أقرب صديقة لها في الوسط الفني و لم تتركها في محنتها على مدار الفترة الماضية، قائلة إن هناك عدد من نجوم الوسط الفني الذين لن يشاء القدر ويجمعني معهم في عمل واحد ولكنهم حرصوا على دعمي منهم شريف منير و ايمان الحصرى و اروى جودة ونبيلة عبيد وغيرهم.

وأوضحت، أنها لم تنظر لنفسها إلى المرآة طيلة عامين وفقدت الاحساس بنفسها كأنثى، مشيرة إلى كانت تجلس لتشاهد حفل تتويجها في مسابقة ملكات الجمال وتبكي.

علاقة حورية فرغلي بأمينة خليل

أكدت حورية، أن الفنانة أمينة خليل ابنة خالتها ولكنها لم تسأل عنها في محنتها، وحتى والدتها لم تتصل بوالدة حورية فرغلي تتطمأن عليها، ما أثار إزعاجها.

أعلنت، أنها تزوجت بضغط من والدتها بعد وفاة خطيبها الأول ولكن الزيجة لم تستمر سوى ٣ أشهر وانفصلت بعدها، قائلة: “تمت خطبتي من جديد ولكن تركتي خطيبي بعد مشاهدته عرض فيلم كلمني شكرا بسبب مشهد الكمبيوتر.. ولا استطيع الانجاب بسبب مرض وراثي واستأصلت ٧ أورام ليفية من الرحم”.