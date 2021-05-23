أيمن أبو العلا منتقدًا موقف المنظمات الحقوقية تجاه اعتداء إسرائيل على غزة: تكيل بمكيالين

/632093/أيمن-أبو-العلا-منتقدا-موقف-المنظمات-الحقوقية-تجاه-اعتداء-إسرائيل-على-غزة-تكيل-بمكيالين

انتقد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب ووكيل لجنة حقوق الإنسان، صمت المنظمات الحقوقية تجاه العدوان الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى، والذى وصفه بأنه الإرهاب بعينه الذى يمارسه الإحتلال الصهيونى.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين.

أيمن أبو العلا: أين منظمات حقوق الإنسان من مقتل الأطفال والنساء

وتساءل عضو مجلس النواب، أيمن أبو العلا، قائلًا:” أين منظمات حقوق الإنسان من مقتل الأطقال والنساء؟، وواصل وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، قائلا :"للأسف هذا يؤكد انه لن يحمى حقوق الإنسان العربى إلا الإنسان العربى، وكذلك لن يحمى حقوق الإنسان المصرى سوى الإنسان المصرى".

أيمن أبو العلا: منظمات حقوق الإنسان تكيل بمكيالين

وأشار عضو مجلس النواب، أيمن أبو العلا، إلى أن منظمات حقوق الإنسان تكيل بمكيالين وعلينا أن نعتمد على أنفسنا، موضحًا أن أزمة توزيع لقاح كورونا كشفت أيضا عن أن تلك المنظمات تكيل بمكيالين.

وتابع أبو العلا، "مرة أخرى أدعو الشعب الفلسطينى للإتحاد، وعلى دول العالم الإعتراف بالقرارات الصادرة من الأمم المتحدة بشأن حل الدولتين، لتكون القدس الشرقية عاصمة فلسطين".

وأشاد وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أيمن أبو العلا، بالتحرك الدبلوماسى المصرى وكافة أشكال الدعم للشعب الفلسطينى.