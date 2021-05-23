/632094/سر-فلا-كبا-بك-الفرس-على-جمعه-يوجه-رساله-السيسي-بشأن-دعم-فلسطين-والأعضاء-يصفقون

وجه الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال فيها: سر فلا كبا بك الفرس، علوت كالعماد الذي تقوم عليه السموات والأرض، وهذه علامة حب الله فيك.

القدس هي عروس عروبتنا

وتابع النائب الدكتور علي جمعة، خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، إن الله إذا أحب عبدا نادي في الملأ الأعلى أني أحب فلان فأحبوه”،مؤكدا أن القدس هي عروس عروبتنا، ووهي القضية الكبرى، التي أوصى بها رسول الله.

مكانة القدس

واستشهد النائب الدكتور علي جمعة، في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، بحديث أخرجه أحمد وأبو داوود،عن ميمونة مَوْلَاةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ، أَفْتِنَا فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَقَالَ: أَرْضُ الْمَنْشَرِ، وَالْمَحْشَرِ، ائتُوهُ فَصَلُّوا فِيهِ، فَإِنَّ صَلَاةً فِيهِ كَأَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ، قَالَتْ: أَرَأَيْتَ مَنْ لَمْ يُطِقْ أَنْ يَتَحَمَّلَ إِلَيْهِ، أَوْ يَأْتِيَهُ قَالَ: فَلْيُهْدِ إِلَيْهِ زَيْتًا يُسْرَجُ فِيهِ، فَإِنَّ مَنْ أَهْدَى لَهُ كَانَ كَمَنْ صَلَّى فِيه.

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وتابع النائب علي جمعة، هذه قضية لن ننساها ولو نسيناها لن ينساها أبنائنا أو أحفادنا، تحية للقيادة السياسية التي وفقها الله فأنجحها في كل خطواتها وفي موقفها المشرف من القضية الفلسطينية.

ونالت الكلمة استحسان أعضاء مجلس النواب، حيث وجهوا التحية للدكتور علي جمعة بالتصفيق.