صور.. انطلاق فعاليات «حضانتى بيتى» ضمن البرنامج القومى لتنمية الطفولة

جدة - نرمين السيد - انطلقت اليوم من حى الأسمرات (مساكن تحيا مصر الجديدة) أولى فعاليات مشروع "حضانتى بيتى"، تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة عبلة الألفى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب وبالتعاون مع الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال.





ويهدف المشروع إلى تعظيم رعاية أطفالنا فى فترة الطفولة المبكرة من خلال تدريب المعلمين العاملين بالحضانات على مهارات رعاية الأطفال فى هذه الفترة الهامة من عمرهم من تغذية وتربية إيجابية وتقييم تطور وتعليم باللعب وآليات الدمج لذوى الإعاقة.

وفى حضور ممثل وزارة التضامن الاجتماعى، والنائبة الدكتورة عبلة الألفى أدارت منى الناقة، المدير التنفيذى للجمعية، جلسة الترحيب والتعارف والتعريف بالبرنامج، ثم ألقت الدكتورة عبلة الألفى محاضرة بعنوان (تنمية الطفولة المبكرة وواجبات ومهام فريق العاملين بالحضانات للتعامل مع الأطفال).

وخلال المحاضرة سلطت الضوء على دور المعلمة المجتمعى فى التعريف بالقضايا الوطنية وأهمهما على الإطلاق القضية السكانية وكيفية علاجها ودور المعلمه كمقدم مشورة أسرية لأسر الأطفال والمجتمع المحيط.

وأدارت الدكتورة منى الناقة فعاليات التريب على مهارات التواصل وتقديم المشورة من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة التفاعلية مع مجموعات العمل من المعلمات، كما قامت الدكتورة هوايدا أبو العلا، بتعريف المعلمات بالتغذية السليمة وكيفية تكوين الطبق الصحى.

جدير بالذكر أن البرنامج سيمتد لمدة 45 يومًا، يتم فيهم تدريب 90 معلمة بالتوازى، إيمانا من الجمعية بأهمية الدور الذى تقوم بة وزارة التضامن لتغيير وجه الرعاية فى جميع حضانات مصر.

كما سيتم عقد تدريب 20 مدربًا لتحقيق الاستدامة، وعمل 8 جلسات توعوية للأهالى لتدريب المعلمات على آليات جلسات رفع الوعى للأهالى.

وتعتبر هذه التدريبات هى المرحلة الأولى من برنامج طموح تتكون المرحلة الثانية من تقييم صحى وتطورى للأطفال بالحضانات ثم مرحلة ثالثة يتم فيها متابعة وتقييم عمل المعلمات على مدى سنة من التدريب.