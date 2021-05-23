برلمانى: منظمات حقوق الإنسان تكيل بمكيالين وعلينا أن نعتمد على أنفسنا

جدة - نرمين السيد - انتقد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب ووكيل لجنة حقوق الإنسان، صمت المنظمات الحقوقية تجاه العدوان الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى، والذى وصفه بأنه الإرهاب بعينه الذى يمارسه الاحتلال الصهيونى.





جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين.

وتساءل أبو العلا، أين منظمات حقوق الإنسان من مقتل الأطقال والنساء؟.. وواصل وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان حديثه: "للأسف هذا يؤكد أنه لن يحمى حقوق الإنسان العربى إلا الإنسان العربى، وكذلك لن يحمى حقوق الإنسان المصرى سوى الإنسان المصرى".

وأشار إلى أن منظمات حقوق الإنسان تكيل بمكيالين وعلينا أن نعتمد على أنفسنا، موضحًا أن أزمة توزيع لقاح كورونا كشفت أيضا عن أن تلك المنظمات تكيل بمكيالين.

وتابع أبو العلا: "مرة أخرى أدعو الشعب الفلسطينى للاتحاد، وعلى دول العالم الاعتراف بالقرارات الصادرة من الأمم المتحدة بشأن حل الدولتين، لتكون القدس الشرقية عاصمة فلسطين".

وأشاد أبو العلا، بالتحرك الدبلوماسى المصرى وكافة أشكال الدعم للشعب الفلسطينى.