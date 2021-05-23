محمد أبو العينين: الرئيس السيسى نجح فى إيصال رسائل مصر بشأن قضية فلسطين

جدة - نرمين السيد - وأشار النائب فى كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، إلى أن الإرادة المصرية وقائد مصر نجح فى الانتصار على الآلة الإعلامية الإسرائلية فى الكثير من المعلومات المغلوطة والتى أثرت فى بعض البرلمانات العالمية.

وأكد أبو العينين، أن مصر استطاعت أن تقول للعالم أن القضية الأولى هى قضية فلسطين، وقضية التهويد، متابعا: قضية فلسطين وإعمار غزة هى القضية الأهم والأخطر لأنها الأرض الوحيدة المحتلة عالميا.

وقال وكيل البرلمان: القدس العربية عاصمة فلسطين وهى قدس كل الأديان وليست لليهود فقط، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى نجح فى أن يوصل رسائل مصر، بأنه لابد من الوصول لحل شامل.

وتابع محمد أبو العينين: الكرة الآن فى ملعب المجتمع الدولى لاتخاذ كافة الحلول لإيجاد حل شامل وعادل.