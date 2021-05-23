سليمان وهدان: الشعب راهن على الرئيس السيسى وربح الرهان 

جدة - نرمين السيد - قال النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، إنه "منذ 8 سنوات راهن الشعب المصرى على الرئيس السيسى، وربح الرهان، وهذه هى القضية الأم، القضية الفلسطينية فى القلب دائما ومصر كانت حاضرة عبر التاريخ، حيث قدمت 300 ألف شهيد وجريح فداء للقضية".





وأضاف وهدان فى كلمته بالجلسة العامة اليوم، بأن "الرئيس السيسى دائما ما يؤكد أن مصر هى الدنيا وهتبقى قد الدنيا وها هو الأمر يتحقق فى ليبيا وفى السودان وسوريا ويتحقق الآن، ومصر رائدة كل الملفات، ولها الدور الإنسانى الظاهر فى التبرع بـ 500 مليون دولار". وتابع وهدان، أننا فخورين بالمجهودات التى يقوم بها الرئيس السيسى، وكل الشكر للمخابرات العامة، التى بذلت كل الجهود، وقال "باسمى وباسم حزب الوفد أحيى الدبلوماسية المصرية، وأتقدم بخالص الشكر للرئيس الذى رفع رأس كل مصرى على أرض الوطن".

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