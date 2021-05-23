محمد بن زايد يشيد بجهود الرئيس السيسي لوقف إطلاق النار في غزة

أجرى ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا الرئيس عبدالفتاح السيسي، رحب خلاله بوقف إطلاق النار في غزة، وعبر عن دعم دولة الإمارات للجهود المصرية الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأثنى بن زايد خلال الاتصال على الجهود المصرية التي أدت إلى وقف إطلاق النار في القطاع والدور الإنساني المهم الذي قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي للتهدئة وحقن دماء المدنيين الأبرياء، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وشدد بن زايد على الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود خاصة من قبل القادة الإسرائيليين والفلسطينيين للحفاظ على وقف إطلاق النار، مؤكدا أن دولة الإمارات على استعداد للعمل مع جميع الأطراف للحفاظ على وقف إطلاق النار واستكشاف مسارات جديدة لخفض التصعيد وتحقيق السلام.

وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قد أشاد بدعم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للشعب الفلسطيني ورحب بمبادرته بإعادة إعمار قطاع غزة .

وأعرب عباس عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي، لما تبذله مصر من جهود لتهدئة الأوضاع وإعمار قطاع غزة، والعودة للمسار السياسي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن أرض فلسطين.