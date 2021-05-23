رئيس جامعة القاهرة يناقش نجاحات جهود الفرق البحثية لمكافحة كورونا

د.الخشت: نشر 284 بحث علمي دولي بنسبة 23.5% من إجمالي إنتاج مصر من الأبحاث العلمية المنشورة

د. الخشت: تتبع 220 عينة من الفيروس وتطوره عن طريق تعيين شفرته الوراثية

د.الخشت: تسجيل 42 دراسة سريرية بنسبة 20.4% من إجمالي الدراسات السريرية في مصر

د.الخشت: إعداد معمل الأمان الحيوي بما يعكس رؤية طويلة المدى للتصدي للجائحة وما قد يليها من تهديدات صحية

د.الخشت: مسح أكثر من 100 ألف بحث منشور دولياً واستخلاص الأفضل ذات دلالة سريرة علاجية أو تشخيصية بنظام الذكاء الاصطناعي

ناقش الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، التقرير الدوري حول جهود الفرق البحثية لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد 19) والمشكلة من أساتذة وباحثي الجامعة لمتابعة كافة المستجدات حول الفيروس محليا ودوليا وإجراء التتبع الجيني للسلالات المتحورة، بالإضافة إلى رصد كافة الابحاث العلمية والدراسات السريرية المنشورة دوليا لبحث كيفية الاستفادة منها.

وقال الدكتور الخشت، إن أساتذة الجامعة نشروا 284 بحث علمي دولي بنسبة 23.5% من إجمالي انتاج مصر من الابحاث العلمية المنشورة في المجلات العلمية الدولية ، مشيرا إلي إن اللجنة قامت بتبع فيروس كورونا وتطوره عن طريق تعيين شفرته الوراثية والتي عُرِفت بـ" الموجة الثانية والثالثة"، حيث قام علماء معهد الأورام بتعيين التتابعات الوراثية لـ 220 عينة بالتعاون مع مركز الطب التجديدي بالقوات المسلحة.

وأضاف الدكتور الخشت، قيام فريق من كلية الطب بدراسة مصغرة على 26 عينة لتعيين التتابعات الوراثية لفيروس كورونا، إلي جانب مشاركة علماء معهد الأورام، برئاسة الدكتور عبد الرحمن ذكري، مع معامل القوات المسلحة في تحليل تتابعات 100 عينة أخرى، وتم ايداع جميع العينات في قاعدة البيانات، مشيرا إلي أن علماء الجامعة قاموا بتسجيل 42 دراسة سريرية بنسبة 20.4% من إجمالي الدراسات السريرية في مصر.

وأشار الدكتور الخشت، إلى أن الجامعة بدأت المرحلة الثانية من إعداد معمل الأمان الحيوي بكليّة الصيدلة والذي يعكس رؤية طويلة المدى للتصدي لهذه الجائحة وما قد يليها من تهديدات صحية، حيث تم تأسيسه على أعلى مستوى وتزويده بكابينة أمان حيوي وتكييف مركزي ذي ضغط سلبي لحماية العاملين بالمعمل ومن يحيط بهم من أي ميكروب أو فيروس يعملون عليه.

وأكد الدكتور الخشت، أنه تم مسح أكثر من 100 ألف بحث منشور دولياً واستخلاص 1000 منه بينهم ذات دلالة سريرة علاجية أو تشخيصية ، حيث قام علماء كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالشراكة مع كليّة الصيدلة بجامعة القاهرة جهودهم لتطوير موقع إلكتروني يسهل البحث في المقالات العلمية المنشورة والمفهرسة دورياً، مع قصر البحث على فيروس كورونا وعلاجاته ولقاحاته وأعراضه، إلي جانب تطوير محرك بحثي قائم على السياق لتمكين الباحثين من الخلفية الطبية من الوصول إلى الموارد العلمية الأكثر دقه وذات الصلة و الخاصة بالأبحاث المنشورة عن جائحة كوڤيد -١٩ والتي تصل إلى ما يقارب 150 ألف مقال بحثي ومرجعي.

جدير بالذكر أن من بين العلماء الأكثر نشرا للبحوث العلمية الدولية الدكتور عبده الفقي من كلية العلوم، بـ 16 بحث دولي، والدكتور أبو العلا حسنين من كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بـ 10 أبحاث علمية، والدكتور أنطوان فخري من كلية الطب بـ 8 أبحاث.

وكان قد شكل د. محمد الخشت الفرق البحثية جامعة القاهرة لمكافحة كورونا المستجد، مبكرا مع بداية الجائحة الأولى من العام الماضي.